Fabbian come Samardzic! Definite le visite mediche con l’Udinese

Fabbian è pronto a dire addio all’Inter dopo l’ottima stagione in prestito in Serie B con la maglia della Reggina. Per lui una nuova esperienza con l’Udinese, già programmate le visite mediche.

VISITE MEDICHE – Giovanni Fabbian sarà un giocatore dell’Udinese, ormai definito il suo passaggio in bianconero con Lazar Samardzic che di fatto farà il percorso inverso. Proprio come il centrocampista serbo, anche Fabbian svolgerà le visite mediche. Già domani il calciatore è atteso a Udine, mentre Samardzic come già noto è atteso domani a Milano, ma effettuerà le visite mediche solamente giovedì (saltando dunque l’amichevole con il Salisburgo).