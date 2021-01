Esposito, vicino l’addio alla SPAL. Marino: «Credo voglia andare via»

Sebastiano Esposito SPAL

L’avventura di Sebastiano Esposito alla SPAL sembra essere terminata. L’attaccante, prodotto del vivaio dell’Inter, non ha trovato molto spazio in questo inizio di campionato. A confermare il possibile addio dell’attaccante arrivano le parole di Pasquale Marino, allenatore dei biancoazzurri.

ADDIO – Queste le parole di Pasquale Marino a proposito di Sebastiano Esposito: «Esposito? Io credo che il ragazzo quest’anno è stato penalizzato dal ruolo, non ha potuto esprimere le sue potenzialità. Credo abbia deciso di andar via, perché magari in altre piazze può trovare una situazione tattica in cui può esprimere le sue potenzialità. Aspettiamo l’evoluzione del mercato, sappiamo che c’è la voglia di andare via. Punterò su quelli che so che rimarranno».