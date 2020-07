Esposito via dall’Inter? Quattro richieste, tre dalla Serie A – Sky

Esposito a breve rinnoverà il suo contratto con l’Inter, con cui ha raggiunto l’accordo di recente. L’attaccante classe 2002, però, nella prossima stagione non dovrebbe restare in nerazzurro: Gianluca Di Marzio, oltre a parlare di Lautaro Martinez e Sanchez (vedi articolo), si è espresso anche su di lui durante “Sky Calcio Show – L’Originale”.

VIA IN PRESTITO? – Per Sebastiano Esposito l’anno prossimo potrebbe esserci un’esperienza lontano dall’Inter. L’attaccante classe 2002 a breve firmerà il rinnovo di contratto, dopo che un anno fa aveva raggiunto l’accordo per il primo da professionista, poi dovrebbe essere mandato in prestito. Secondo Gianluca Di Marzio c’è una richiesta del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, neopromosso in Serie B e con grandi ambizioni per il doppio salto di categoria. Esposito però preferirebbe rimanere in Serie A e sta aspettando altre offerte. Dalla massima categoria su di lui ci sono Bologna, Parma e Sampdoria: da capire chi farà l’affondo giusto. L’intenzione, comunque, resta quella di mandarlo a giocare per fargli avere esperienza, con un minutaggio maggiore rispetto a quanto fatto all’Inter. In questa stagione con l’Inter Esposito ha tredici presenze e un gol (al Genoa) fra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia.