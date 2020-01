Esposito via in prestito? Colpo Parma in salita. Incedibile per l’Inter – SI

Esposito via in prestito? Colpo Parma in salita....

Esposito in partenza dall’Inter nel mercato di gennaio: l’ipotesi è avanzata con forza nelle ultime ore. Il Parma è interessato al talento nerazzurro, soprattutto dopo l’infortunio di Inglese, ma l’affare appare molto complicato. Di seguito le ultime novità in controtendenza riportate dalla redazione di “Sportitalia”

PRESTITO PIU’ LONTANO – La possibilità di un prestito per giocare sembrava concreta per Sebastiano Esposito, soprattutto in caso di arrivo di Olivier Giroud. In realtà, secondo quanto filtra, è difficile che il calciatore lasci l’Inter per precisa volontà della società nerazzurra che lo ritiene incedibile. A questo punto, diventa complicato pensare che vada a buon fine il suo approdo al Parma a gennaio.