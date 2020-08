Esposito via dall’Inter ma non a una neopromossa:...

Esposito via dall’Inter ma non a una neopromossa: affare già smentito – SI

Esposito nelle prossime settimane potrebbe lasciare l’Inter per trovare più spazio in una piccola di Serie A. Come riportato dall’emittente “Sportitalia”, sfuma subito una possibile destinazione

FUMATA NERA – La pista di mercato aperta nei giorni scorsi viene chiusa immediatamente. Pre-tattica permettendo. Il futuro di Sebastiano Esposito non sarà al Crotone, che è appena tornato in Serie A. A smentire l’ipotesi del prestito è proprio il Direttore Sportivo rossoblù Beppe Ursino, interpellato sulla possibilità di accogliere l’attaccante nerazzurro classe 2002. Non è in corso una trattativa tra le parti per il trasferimento di Esposito. Sarà vero? Nessuna novità invece legata al centrocampista Lucien Agoumé, altro classe 2002 in uscita dall’Inter in prestito. Piace al Crotone come confermato dal Direttore Generale rossoblù (vedi dichiarazioni, ndr), ma per ora tutto tace.