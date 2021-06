Esposito a sorpresa può diventare il nome buono per una plusvalenza last minute dell’Inter. Come riportato da “Sportitalia”, la trattativa può essere chiusa con una formula che vada bene a tutte le parti coinvolte

BABY PLUSVALENZA – Terminato il prestito al Venezia, Sebastiano Esposito farà ritorno all’Inter, dal 1° luglio. Questione di ore, ormai. A meno che non si chiuda prima l’operazione per la sua cessione. Il Sassuolo, infatti, è molto interessato all’attaccante classe 2002 scuola nerazzurra. L’idea dell’Inter è quella di cederlo a titolo definitivo per monetizzare immediatamente ma mantenendo il diritto di riacquisto su Esposito. Con questa formula la trattativa può andare in porto. Se ne riparlerà proprio nelle prossime ore. Plusvalenza in arrivo in casa Inter?