Esposito, un tesoro da blindare! Inter prepara rinnovo e strategia – TMW

Esposito è un tesoro da preservare per l’Inter, che infatti pensa a un rinnovo di contratto. Secondo quanto rivelato da “Tutto Mercato Web”, il baby attaccante nerazzurro potrebbe poi andare in prestito in una squadra di Serie A. Di seguito tutti i dettagli

RINNOVO – Sebastiano Esposito è un tesoro da blindare per l’Inter, che infatti si sta già muovendo in modo concreto. Il club nerazzurro, in attesa del raggiungimento della maggiore età, che avverrà a luglio, sta imbastendo un importante rinnovo di contratto. Esposito, che già la scorsa estate aveva prolungato fino al 2022 (vedi articolo), andrebbe a firmare un rinnovo fino al 2025. L’ennesima prova del fatto che l’Inter crede veramente nel talento del suo gioiellino.

STRATEGIA – Nonostante le grandi potenzialità, al momento appare difficile che Esposito possa ritagliarsi un posto fisso in squadra. La strategia sarebbe dunque quella di mandarlo in prestito in Italia, dove ci sono già quattro club alla finestra. L’attaccante, dal momento in cui l’Inter ha già messo nel mirino diversi potenziali colpi in Serie A, potrebbe rappresentare una pedina di scambio fondamentale.

