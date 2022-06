Esposito, ufficialità all’Anderlecht spostata a domani: il motivo

Era attesa oggi, ma arriverà soltanto domani l’ufficialità del passaggio di Sebastiano Esposito dall’Inter all’Anderlecht. Come informa il portale belga La Derniere Heure, restano ancora alcuni dettagli burocratici da sistemare.

