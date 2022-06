Esposito torna all’Inter ma solo di passaggio: trattativa con un club di Serie A! – Sky

Esposito torna all’Inter dal prestito al Basilea, ma secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport, c’è già una trattativa con un nuovo club di Serie A.

PRESTITO IN SERIE A – Sebastiano Esposito è tornato all’Inter dopo il prestito al Basilea. Secondo quanto riportato dagli studi da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato – L’Originale, il giovane attaccante andrà subito in prestito. Tra i club più interessati in Serie A c’è l’Empoli, con il quale c’è già una trattativa.