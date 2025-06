Esposito sulla lista della Fiorentina: l’Inter ha una valutazione – Sky

Sebastiano Esposito, oltre a piacere al Parma, è finito pure nella lista della Fiorentina. L’Inter vorrebbe incassare dalla sua cessione, visto che il contratto va in scadenza il prossimo anno.

FIORENTINA IN PRESSING – Sebastiano Esposito si trova attualmente negli States per partecipare al Mondiale per Club con l’Inter, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. L’attaccante di Castellamare piace non solo al Parma, in un affare comunque slegato da Yann-Ange Bonny, ma anche alla Fiorentina. La Viola rischia di perdere Moise Kean, corteggiato dalle sirene arabe dell’Al-Qadsiah, che è intenzionato a sborsare 51 milioni di euro per strapparlo da Firenze. Ecco perché la Fiorentina sta iniziando a guardarsi attorno. Esposito piace. Nella scorsa stagione, in prestito all’Empoli, il ragazzo ha segnato 10 gol complessivi, non riuscendo però a centrare la salvezza.

Occhi della Fiorentina su Esposito: la valutazione dell’Inter

VALUTAZIONE – L’Inter valuta Esposito, riferisce Alessandro Sugoni di Sky Sport 24, ben 12 milioni di euro. Da capire se la Fiorentina vorrà veramente affondare sul giocatore o se ci sarà un forte inserimento del Parma nei suoi confronti. Esposito piace in giro per la Serie A: anche il Como di Cesc Fabregas ha mostrato interesse nei suoi confronti. Dopo il Mondiale si capirà sicuramente meglio.