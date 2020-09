Esposito, Spezia interessato. Inter attenta: lo scenario – SI

Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito, giovane talento dell’Inter, potrebbe lasciare la squadra nerazzurra. Secondo quanto riportato da “Sportitalia” fra le squadre interessate all’attaccante nerazzurro c’è lo Spezia

MERCATO – Sebastiano Esposito potrebbe lasciare l’Inter. L’attaccante potrebbe lasciare Milano per andare a trovare più spazio in un altro club di Serie A. In tal senso, secondo quanto riportato da “Sportitalia”, si sarebbe fatta avanti lo Spezia. La neo-promossa vorrebbe acquisire il prodotto del vivaio nerazzurro in prestito. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.