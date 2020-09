Esposito alla SPAL, è fatta! Già col fratello: “Saluto tutti i tifosi”

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Esposito lascia l’Inter e si trasferisce alla SPAL in prestito. L’attaccante classe 2002 si trova già a Ferrara, dopo che nelle scorse ore si è trovato l’accordo fra le società per il trasferimento (vedi articolo). Sarà ufficiale nelle prossime ore, come segnala Sky Sport che lo ha intercettato.

OPERAZIONE CONCLUSA – Sebastiano Esposito giocherà in prestito alla SPAL nella stagione 2020-2021. L’attaccante è già a Ferrara, dove ha passato la serata assieme al fratello Sebastiano, pure lui nel club allenato da Pasquale Marino. Queste le parole del classe 2002 a Sky Sport, in attesa dell’ufficialità: «Un saluto a tutti i tifosi dell’Inter e a quelli biancazzurri». Sempre da “Calciomercato – L’Originale” il giornalista Gianluca Di Marzio ha aggiunto: «Una scelta intelligente di Esposito. Poteva andare in Serie A, invece va in Serie B dove può giocare titolare e fare esperienza. È un talento del nostro calcio, va a giocare per tornare all’Inter da protagonista».