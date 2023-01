Esposito, Serie B più vicina: due club insistono per averlo a gennaio – AP

Sebastiano Esposito dopo il secondo prestito fallimentare all’Anderlecht – dopo quello al Basilea -, è pronto ad anticipare il suo rientro all’Inter. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, su di lui c’è il forte interesse di due club di Serie B.

ALTRO PRESTITO – Nuovo prestito in arrivo per Sebastiano Esposito. Dopo l’esperienza in Belgio con la maglia dell’Anderlecht (14 presenze e un solo gol), l’ex prodotto della Primavera dell’Inter è pronto a tornare per giocarsi le sue chance in Italia. In Serie B diversi i club che lo vogliono. Su tutti la Ternana (in caso di cessione di Pettinari). Sondaggio da parte del Sudtirol.

Fonte: Alfredo Pedullà