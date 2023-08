Esposito, futuro in Serie A ma non con l’Inter: nuova destinazione – SM

Sebastiano Esposito è pronto per una nuova esperienza. Il giovane attaccante resterà a giocare in Serie A, ma non con l’Inter. Ecco cosa emerge da SportMediaset.

PRESTITO – In arrivo un altro prestito per Sebastiano Esposito. Dopo essersi messo in mostra nell’ultima amichevole dell’Inter, dove è andato in gol contro il PSG, il giovane attaccante ha trovato una nuova destinazione. Dopo Anderlecht e Bari, Esposito tornerà a giocare in Serie A ma senza indossare la maglia nerazzurra. Marco Barzaghi, ospite dello studio di SportMediaset, informa che il classe 2002 andrà in prestito secco all’Hellas Verona diventando un nuovo avversario dell’Inter.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi