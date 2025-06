Esposito seguito da mezza Serie A, anche il Como! Ma oggi c’è l’Urawa

Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe tingersi di biancoazzurro. Il Como di Cesc Fàbregas è infatti entrato con decisione nella corsa per l’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter, reduce da una stagione in prestito all’Empoli.

TRA CAMPO E MERCATO – Sebastiano Esposito è ritenuto perfettamente compatibile con le idee tattiche del tecnico spagnolo, che lo considera un profilo giovane ma già maturo, capace di adattarsi al contesto della neopromossa in Serie A. Oltre al Como, anche la Fiorentina ha messo gli occhi su Esposito, valutando il suo profilo come opzione utile per allungare le rotazioni offensive nella prossima stagione. Ma mentre il mercato inizia a muoversi, il presente di Sebastiano è tutto a Seattle, dove è impegnato con la maglia nerazzurra nella FIFA Club World Cup. Nel match di questa sera contro gli Urawa Red Diamonds, valido per la seconda giornata del Gruppo E, Esposito è a disposizione di Cristian Chivu e si candida per una maglia da titolare. All’esordio contro il Monterrey ha mostrato buoni segnali, mettendosi al servizio di Lautaro Martinez nel tandem offensivo e dimostrando grande spirito di sacrificio.

Esposito, chi dei due titolare contro l’Urawa Reds?

CONCORRENZA – In un reparto falcidiato dagli infortuni, su tutti Marcus Thuram, fermo per affaticamento e non convocato, Chivu dovrà affidarsi alla freschezza e alla voglia di emergere dei giovani. Se non dovesse partire Sebastiano, potrebbe essere allora il fratello Francesco Pio Esposito a prendere posto accanto al capitano. Il classe 2005 si è allenato regolarmente in gruppo negli ultimi due giorni, recuperando dall’affaticamento che lo aveva frenato nella vigilia del debutto. Una sfida nella sfida tra fratelli, ma soprattutto una serata fondamentale per l’Inter, che ha bisogno dei gol e dell’entusiasmo dei suoi giovani per rilanciarsi nella corsa alla qualificazione.