Esposito segna con l’Inter Primavera ma è in partenza: tutti gli scenari

Sebastiano Esposito

Esposito è stato il protagonista del debutto stagionale dell’Inter Primavera ma non ha smesso di esserlo in ambito mercato. L’attaccante classe 2002 è in uscita e a giorni verrà ufficializzata la sua destinazione

SQUADRA CERCASI – La prima stagionale di Sebastiano Esposito è stata caratterizzata da un gol ma con la maglia dell’Inter Primavera (vedi articolo), con cui ovviamente non avrà seguito. La stagione dell’attaccante classe 2002 continuerà altrove, in prestito. Possibilmente in Serie A, dopo se lo contendono più squadre. Il Genoa dall’Inter attende il classe 2001 Darian Males ma non ha smesso di cercare Esposito. Sul classe 2002 ci sono da tempo anche Crotone, Parma e Spezia. In Serie B ci provano, tra le altre, Pescara e SPAL, ma con pochissime speranze. Esposito e l’Inter nei prossimi giorni sceglieranno la giusta meta. L’ipotesi che resti a Milano per completare l’attacco di Antonio Conte per il momento è uno scenario non previsto, soprattutto dopo il ritorno di Andrea Pinamonti, però non è da escludere per questioni di liste. Si deciderà tutto a breve.