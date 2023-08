Esposito alla Sampdoria! E l’Inter potrebbe perderlo del tutto − Sky

Sebastiano Esposito verso la Sampdoria in Serie B. Nuova esperienza in cadetteria per il giovane attaccante campano, dopo i sei mesi al Bari. La formula con l’Inter

FORMULA − Esposito verso la Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Tra queste, la promozione in Serie A della squadra blucerchiata. A riferirlo Luca Marchetti di Sky Sport 24. Dunque, per l’Inter c’è il serio rischio di perdere definitivamente il giovane attaccante. Per Esposito si tratterebbe di un’ennesima avventura in Serie B dopo quelle al Venezia, alla Spal e al Bari.