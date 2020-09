Esposito saluta l’Inter. Volata a due per l’attaccante: SPAL in vantaggio

Sebastiano Esposito

Esposito è pronto a lasciare l’Inter per trovare continuità in un nuovo club. Il giovanissimo attaccante, che ha fatto bene l’anno scorso agli ordini di Antonio Conte, è conteso da due squadre di Serie B. In questo momento, la SPAL sembra in vantaggio, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà

CORSA A DUE – Potrebbero essere ore decisive le prossime per il futuro di Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante, secondo gli ultimi aggiornamenti, giocherà in Serie B, ma bisogna stabilire in che squadra. A questo punto, SPAL e Pescara restano i club in lizza per la punta. La Serie B è stata identificata come destinazione ideale per il percorso di crescita del talento dell’Inter. La SPAL attualmente è in vantaggio e deve concretizzare la trattativa.