Esposito, ci risiamo: l’Inter va di prestito. Serie A? Percentuali − SI

Esposito è pronto a lasciare nuovamente l’Inter per andare a giocare in prestito. Per lui si sta facendo avanti una squadra di Serie A

FUTURO − Sebastiano Esposito si prepara a lasciare l’Inter in prestito. Il classe 2002, dopo i sei mesi al Bari con tanto di promozione in massima serie sfiorata, andrà nuovamente a farsi le ossa altrove. Potrebbe giocare per la prima volta con continuità in Serie A. Infatti, come riferisce Alfredo Pedullà – in collegamento su Sportitalia Mercato – c’è forte l’Hellas Verona. Percentuali in ballo: 65%.