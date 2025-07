Esposito a rischio col Cagliari? Un club tedesco bussa all’Inter – Sky

Sebastiano Esposito corteggiato dal Cagliari, che in teoria oggi dovrebbe chiudere l’operazione. Ma sull’attaccante dell’Inter, spiegano da Sky Sport, ha bussato alla porta pure una società dalla Bundesliga.

NUOVA PRETENDENTE – Esposito piace in Serie A e ora anche in Bundesliga. Il Cagliari e l’Inter avevano trovato un accordo sulla base di sette milioni di euro e oggi in teoria doveva essere il giorno della fumata bianca. Ma l’operazione potrebbe complicarsi. Infatti, come riferisce Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato per Sky Sport 24, il Borussia Monchengladbach ha bussato alla porta dei nerazzurri per chiedere informazioni sull’attaccante di Castellamare. Sul classe 2002, oltre al Cagliari, aveva messo gli occhi pure la Fiorentina, ma la società sarda era riuscita nell’affondo decisivo per poter mettersi in pole. Adesso però le cose potrebbero improvvisamente cambiare.

NUMERI – Esposito nella passata stagione ha giocato all’Empoli, mettendo a referto complessivamente dieci gol, ma non riuscendo nell’impresa di salvare la squadra toscana. In estate, ha partecipato, invece, al Mondiale per Club giocando da titolare pure due partite. Ora una nuova opportunità. Stavolta l’Inter però lo cederà a titolo definitivo, in quanto il suo contratto va in scadenza nel 2026. Da capire se adesso se il pressing del Borussia Monchegladbach risulterà fatale o meno per il Cagliari.