Esposito riparte dalla Serie A? Un club interessato. L’Inter riflette

Sebastiano Esposito, il giovane attaccante di proprietà dell’Inter, è pronto per una nuova esperienza, questa volta in Serie A. Dopo una stagione in prestito alla Sampdoria in Serie B, potrebbe tornare a giocare nella massima serie italiana.

NUOVO INTERESSE – Sebastiano Esposito alla Sampdoria ha messo a segno 6 gol e altrettanti assist in Serie B. La stagione appena conclusa lo ha visto tra i protagonisti della squadra allenata da Andrea Pirlo. In vista della nuova stagione, Esposito è al centro dell’attenzione di diverse squadre, con l’Empoli in prima fila. Dopo aver raggiunto la salvezza nella scorsa stagione, l’Empoli è determinato a rafforzare la squadra per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie A. La società toscana ha individuato in Esposito il profilo ideale per migliorare il reparto offensivo, ma non è l’unico club interessato.

Empoli e non solo, altre offerte dalla Serie B

Oltre all’Empoli, anche altre squadre di Serie A e Serie B hanno mostrato interesse per Esposito. Tuttavia, sembra che il progetto dell’Empoli sia quello che maggiormente intriga il giovane attaccante, grazie alla possibilità di giocare con continuità e di crescere in un ambiente ideale per lo sviluppo dei giovani talenti. Se l’accordo con l’Empoli dovesse concretizzarsi, Esposito avrebbe l’opportunità di dimostrare il suo valore in Serie A