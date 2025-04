Esposito, dopo rinnovo Inter un club di Serie A lo osserva sugli spalti!

Il futuro di Francesco Pio Esposito potrebbe cambiare da un momento all’altro. Dopo il rinnovo di contratto con l’Inter un club di Serie A dimostra interesse per il giovane.

FUTURI POSSIBILI – Da qualche giorno l’Inter ha reso ufficiale la scelta di rinnovare il contratto del giovane Francesco Pio Esposito fino al 2030. L’attaccante classe 2005, attualmente al suo secondo anno di prestito allo Spezia, non nasconde il suo grande sogno di tornare a indossare la maglia nerazzurra, ovviamente per la Prima Squadra. Il club meneghino, considerando la decisione di prolungare col giocatore, è certamente interessato alle sue potenzialità. Tra le possibilità, infatti, c’è quella di vedere Esposito insieme al resto degli uomini di Simone Inzaghi già tra qualche mese, in occasione del Mondiale per Club. L’alternativa, sarebbe quella di partecipare all’Europeo con l’Under 21 italiana. Nel frattempo, però, bolle anche qualcos’altro in pentola.

Pio Esposito osservato speciale: spunta un club di Serie A sugli spalti per Mantova-Spezia!

L’INTERESSE – Nel futuro di Esposito, infatti, potrebbe esserci l’Inter, ma anche un’altra squadra di Serie A. Il giovane attaccante è destinato a un nuovo prestito per la prossima stagione, ma non in Serie B come accaduto negli ultimi due anni giocando con lo Spezia. Un club della massima divisione italiana è interessato al calciatore, tanto da visionarlo da vicino nel corso dell’ultima gara disputata. Come rivelato dal giornalista di Dazn Orazio Accomando i dirigenti del Bologna hanno assistito a Mantova-Spezia proprio per osservare Pio Esposito. I rossoblù, che comunque non sono gli unici a dimostrare interesse per il giovane, potrebbero richiederne il prestito all’Inter.