Esposito, rinnovo in stand-by. Inter, Vagiannidis atteso a Milano – TS

Il rinnovo di Sebastiano Esposito con l’Inter al momento è in stand-by per una serie di motivi, uno di questi è il cambio dell’agente. Giorgios Vagiannidis è atteso a Milano per le visite e la firma.

IL FUTURO – Il rapporto tra Inter e Sebastiano Esposito per quanto riguarda il rinnovo ad oggi è in stand-by. Secondo il quotidiano di Torino, la richiesta del giocatore è un trattamento stile “Andrea Pinamonti“, ovvero contratto di cinque anni da un milione più bonus. Le parti sono vicine però l’Inter sarebbe più orientata a un ingaggio di circa 700/800 mila euro, e il fatto che il calciatore abbia abbassato le pretese e cambiato il suo agente, ha rallentato la contrattazione. Esposito vuole l’Inter e ha un ottimo feeling con allenatore e compagni. A proposito di giovani, l’Inter ha da poco piazzato il colpo Giorgios Vagiannidis, terzino sinistro dal Panathinaikos: il ragazzo è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto (4 anni). Dopo di che il calciatore sarà girato in prestito, possibilmente in Serie A.

Fonte: Tuttosport.