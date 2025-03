Esposito rinnova! Per l’Inter è un top player e lo blinda: respinte le big

L’Inter ha deciso di blindare con un rinnovo il contratto di Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante, attualmente in prestito allo Spezia, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in Serie B, dove si è affermato fin qui come capocannoniere con 14 reti in 26 presenze. Ecco la nuova scadenza.

CRESCITA COSTANTE – Francesco Esposito, classe 2005, anche in questa stagione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per imporsi nel calcio italiano. Nonostante la giovane età, è già un punto fermo della Nazionale Under-21, dove gioca sotto età di due anni e ciò nonostante ha messo a segno 7 gol in 11 presenze. La sua capacità di finalizzazione, unita a una notevole maturità tattica, lo rendono uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano.

RINNOVO CON L’INTER – La dirigenza nerazzurra ha lavorato a stretto contatto con il procuratore Mario Giuffredi per chiudere l’accordo e blindare il talento stabiese fino al 2030. Nei prossimi giorni è attesa la firma ufficiale sul prolungamento, che conferma la grande fiducia riposta in Esposito. L’Inter, infatti, lo considera un elemento chiave per il futuro e valuterà attentamente il suo percorso nella prossima stagione: restare in prima squadra o un ulteriore prestito, magari in Serie A, per garantirgli continuità. Il club nerazzurro, consapevole del potenziale del suo gioiello, ha deciso di resistere alle avances di squadre importanti come Napoli, Leicester e Manchester United, blindandolo con un rinnovo a lungo termine.

Dopo Spezia sarà Europeo Under-21 o Mondiale per Club?

SUL FUTURO – A testimonianza della sua crescita esponenziale, Esposito sarà tra i protagonisti della Nazionale Under 21 all’Europeo di categoria in Slovacchia, in programma dall’11 al 28 giugno. Un impegno che, di fatto, esclude la sua partecipazione al Mondiale per Club con l’Inter, un torneo che la dirigenza nerazzurra aveva inizialmente ipotizzato come banco di prova per inserirlo nel gruppo di Inzaghi. Il presidente Marotta, però, ha dato il via libera alla sua partecipazione con gli azzurrini, consapevole che un’esperienza internazionale di questo calibro potrà solo giovare alla sua crescita.

DI SICURO NERAZZURRO – Qualunque sarà la sua destinazione per la stagione 2025-26, una cosa è certa: Pio Esposito è destinato a far parte dell’Inter del futuro. Il club ha dimostrato di credere fortemente nel suo talento e di volerlo inserire gradualmente in prima squadra. Con il rinnovo fino al 2030, i nerazzurri si sono assicurati uno dei giovani più promettenti del calcio italiano, un attaccante che potrebbe diventare un pilastro della squadra nei prossimi anni.