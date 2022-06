Esposito, rientro all’Inter solo di passaggio: due richieste dalla Serie A – TS

Sebastiano Esposito rientrerà all’Inter dal prestito al Basilea. Per l’attaccante classe 2002, secondo Tuttosport, ci sono richieste da club di Serie A

RIENTRO – Sebastiano Esposito rientrerà all’Inter dal prestito al Basilea. Ma, il suo rientro a Milano sarà solo di passaggio. Secondo Tuttosport, infatti, il club nerazzurro ha intenzione di monetizzare dalla cessione del giovane attaccante italiano, motivo per cui il club non ha accolto la richiesta del club svizzero di prolungare di un’altra stagione il prestito dell’attaccante. Per Esposito si profilano due possibili alternative: l’Empoli, nell’ambito dell’affare che porterebbe Asllani a Milano o la Salernitana come contropartita tecnica per Ederson. Una contropartita che, secondo il quotidiano, sarebbe particolarmente gradita dalla tifoseria.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino