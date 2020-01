Esposito richiesto dalla SPAL, l’Inter riflette sul da farsi – TS

“Tuttosport” riporta che la SPAL vorrebbe Sebastiano Esposito. La scelta finale sull’operazione spetta a Conte, che lo stima.

SONDAGGIO – L’Inter ha ricevuto una richiesta per Sebastiano Esposito. Il giovane talento infatti è stato sondato dalla SPAL. L’operazione si farebbe in prestito, anche perché i nerazzurri non intendono perdere il controllo del loro gioiellino. La scelta finale spetta a Conte, che ha già dimostrato di credere nell’attaccante schierandolo anche da titolare.