Esposito richiesto da un club neo-promosso in Serie A! – SI

Esposito richiesto da un club neo-promosso in Serie A!

Sebastiano Esposito in questa stagione con l’Inter ha fatto il suo esordio in Serie A (con gol) e addirittura in UEFA Champions League. Inevitabilmente diversi club lo hanno osservato e soprattutto richiesto, ultimo su tutti – come riportato da “Sportitalia” -, anche una neo-promossa nella massima serie.

L’INTERESSE – Sebastiano Esposito dopo la stagione memorabile con l’Inter, potrebbe fare il salto decisivo andando a giocare in prestito ma con continuità in un club di Serie A. Diversi club lo cercano, ma secondo quanto riportato da “Sportitalia” il Crotone, neo-promosso in Serie A, lo avrebbe chiesto alla società di Viale della Liberazione. Per il ragazzo potrebbe essere l’ambiente giusto per esplodere definitivamente, come in passato è successo ad Alessandro Florenzi e Federico Bernardeschi.

