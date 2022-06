Esposito pronto a lasciare di nuovo l’Inter: di nuovo l’estero nel futuro – Sky

Altra esperienza all’estero in vista per Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter è infatti diretto verso il Belgio, nello specifico all’Anderlecht. Come riporta Sky Sport.

DI NUOVO ALL’ESTERO – Per Sebastiano Esposito è pronta una nuova esperienza lontano dall’Italia. Rientrato infatti dal prestito al Basilea (in Svizzera), l’attaccante dell’Inter è diretto questa volta verso il Belgio. Piace infatti molto all’Anderlecht, con cui i nerazzurri hanno una trattativa in corso.

Fonte – Sky Sport