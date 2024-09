Esposito poker con l’Italia, sorride l’Inter! E retroscena di mercato – TS

Esposito giovedì pomeriggio ha realizzato un gran poker nella vittoria per 7-0 dell’Italia Under-21 contro i pari età di San Marino. L’attaccante è rimasto allo Spezia, in Serie B, ma Tuttosport rivela come avrebbe potuto fare il salto in Serie A.

DEVASTANTE – Nella grande vittoria per 7-0 dell’Italia Under-21 contro San Marino ha brillato (fra i tanti) Francesco Pio Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter, per la seconda stagione consecutiva in prestito allo Spezia, ha realizzato ben quattro gol: un poker non certo semplice, soprattutto in maglia azzurra. Martedì alle ore 18.30 Esposito giocherà contro la Norvegia a Stavanger, nella seconda partita di questa sosta.

Esposito e il mercato: l’Inter poteva girarlo in Serie A

PROTAGONISTA – In estate, lo Spezia è riuscito a ottenere la conferma del prestito dopo che nella scorsa stagione l’attaccante classe 2003 era risultato decisivo per la salvezza all’ultima giornata. E c’è riuscito. Ma avrebbe potuto fare il salto di categoria e giocare in Serie A, dove finora Esposito non ha debuttato. Tuttosport fa sapere come lo voleva il Torino, fra le tante squadre interessate, che avrebbe voluto acquistarlo a titolo definitivo. Ma l’Inter ha detto no senza dubbi, visto che voleva mantenere il controllo del cartellino.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati