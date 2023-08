Esposito, una pista in meno per la cessione: annuncio del Verona

Resta ancora da definire il futuro di Sebastiano Esposito, che ieri è anche sceso in campo per una manciata di minuti nell’amichevole tra Salisburgo e Inter. Per l’attaccante sfuma una possibile pista, con l’Hellas Verona che annuncia un altro attaccante.

ANNUNCIO UFFICIALE – Niente Hellas Verona per Sebastiano Esposito. Sfuma la pista gialloblu per l’attaccante dell’Inter, dopo l’annuncio ufficiale degli scaligeri di aver messo sotto contratto un altro attaccante. Nonché ex nerazzurro. Ovvero Federico Bonazzoli, che arriva dalla Salernitana. Per Esposito resta da definire la prossima destinazione (in prestito), con anche la Sampdoria tra le squadre interessate.