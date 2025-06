Esposito tra Parma e Inter: scenario sempre più chiaro! – SI

Sebastiano Esposito, attualmente impegnato con l’Inter al Mondiale per Club, potrebbe lasciare i nerazzurri in estate. Il calciatore nerazzurro, che piace molto al Parma, potrebbe entrare nella trattativa relativa ad Ange-Yoan Bonny.

IL PUNTO – Sebastiano Esposito sta vivendo il Mondiale per Club, con l’Inter, come la probabile ultima occasione per poter cambiare il corso di una storia che appare sempre meno sfumata. Il calciatore campano, infatti, per quanto apprezzato dalla dirigenza e dallo staff tecnico nerazzurri, difficilmente rientrerà nei piani della squadra finalista di Champions League per la prossima stagione. Il suo nome è sempre più concreto in orbita Parma, squadra nella quale potrebbe approdare nel contesto di un affare più ampio che riguarderebbe anche la figura di Ange-Yoan Bonny.

Esposito verso il Parma: le percentuali del trasferimento dall’Inter ai ducali!

OPZIONE REALE – Il passaggio di Esposito al Parma viene valutato come altamente probabile dal giornalista Alfredo Pedullà. Dagli studi di Sportitalia, infatti, quest’ultimo ha indicato una quota del 70% in merito alla possibilità di un trasferimento in estate ai ducali. Il restante 30% concerne l’ipotesi di una permanenza all’Inter, opzione sempre meno realistica a causa delle intenzioni dei nerazzurri sul fronte Bonny. L’inserimento di Esposito nella trattativa consentirebbe infatti di ridurre la componente di cash da garantire al Parma per la fumata bianca. Un fattore che induce a pensare che l’esperienza del Mondiale per Club potrebbe rappresentare l’occasione ideale per lasciare un ricordo diverso in maglia nerazzurra, nel segno di una volontà che – per quanto riguarda Esposito – avrebbe dovuto condurre a scenari diametralmente diversi.