Esposito-Parma, Inter riflette su due fattori! Politano-Roma, Marotta filtro

Esposito è stato chiesto dal Parma (vedi articolo), che oggi si è recato nella sede dell’Inter con il presidente Pizzarotti e il direttore sportivo Faggiano (QUI le sue parole). Il club nerazzurro valuta la sua situazione e attende la Roma per Politano, con Marotta a fare da filtro. Di seguito le dichiarazioni di Marchetti durante la diretta di “Campo Aperto” in onda su “Sky Sport 24”

VALUTAZIONI – Sebastiano Esposito nel mirino del Parma, che oggi ha incontrato l’Inter: «Intanto c’era anche il presidente Pietro Pizzarotti nella sede dell’Inter. L’incontro è stato importante per parlare di strategie future. Matteo Darmian era già stato opzionato dall’Inter. Di Esposito si è parlato, ma la sua situazione dipende da due fattori: deve arrivare una prima punta, dunque Olivier Giroud. Se arriverà il francese, l’Inter dovrà decidere se per Esposito è meglio rimanere e allenarsi con gente come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Giroud o andare a fare un’esperienza diversa fuori. Il Parma si è candidato, non oggi perché lo aveva già chiesto. Poi sarà l’Inter a valutare il progetto migliore».

IN ATTESA DELL’OFFERTA – L’Inter attende la Roma per sbloccare la situazione di Matteo Politano: «Come si sblocca la situazione Politano? Intanto con la volontà del ragazzo, la sua volontà è quella di tornare a Roma. Certamente anche con la volontà di Paulo Fonseca. E poi, particolare da non sottovalutare, è vero che ieri l’Inter ha replicato ancora alle parole del club giallorosso ma Beppe Marotta ha parlato con Guido Fienga per cercare di ammorbidire i toni. La posizione dell’Inter rimane la stessa, nel senso che Politano è in uscita però per venderlo c’è bisogno di un’offerta. Quindi prestito con diritto di riscatto, non legato alle presenze ma ad altri fattori».