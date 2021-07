Esposito, oggi le visite mediche al Basilea. Joao Mario-Benfica in stand-by – TS

Tra le colonne di “TuttoSport” oggi in edicola, anche oggi, viene fatto il punto della situazione in merito al mercato in uscita con Esposito vicino alla cessione (in prestito).

ESUBERI – Esposito sarà tra i primi giocatori in esubero a salutare l’Inter, o almeno per questa stagione. L’attaccante cresciuto nel settore giovanile, in prestito l’ultima stagione al Venezia, è pronto per una nuova esperienza, questa volta fuori l’Italia: visite mediche già fissate oggi con il Basilea. In Stand-by invece l’affare Joao Mario al Benfica. Ma non solo, per quanto riguarda Vanheusden diversi club sono sulle sue tracce. Ieri ha svolto le visite mediche con l’Inter ma non è stato ancora inserito nella lista dei convocati per il ritiro. L’Inter aspetterà ancora qualche giorno per valutare la situazione con i club interessati (Bologna, Cagliari e Genoa).

Fonte: TuttoSport

