Esposito, novità in settimana: l’Inter aspetta le mosse di due club

Sebastiano Esposito in uscita dall’Inter. L’attaccante del 2002 è corteggiato da due squadre in Serie A e da Viale della Liberazione si attendono delle novità.

NOVITÀ IN ARRIVO – L’Inter lavora alle uscite, dopo aver già completato e ufficializzato tre acquisti, ossia Petar Sucic, Luis Henrique e per ultimo Yann-Ange Bonny (vedi alcune curiosità raccontate dall’attaccante francese). Tra i giocatori in uscita, oltre ad Hakan Calhanoglu (prossima settimana decisiva?), lascerà Milano anche Sebastiano Esposito. A parlare del futuro del ragazzo di Castellamare ci ha pensato Alfredo Pedullà, tramite il suo canale YouTube. Il giornalista, esperto di calciomercato per Sportitalia, ha raccontato in questo modo le ultime attorno ad Esposito: «Sebastiano Esposito è in uscita e ci potrebbero essere novità in settimana. C’è il Cagliari, oltre alla Fiorentina, e vorrebbe spingere. Da capire cosa farà la Fiorentina, che dalla prossima settimana accoglierà Pioli».

NUMERI – Esposito ha giocato nella sua ultima stagione all’Empoli, quindi sempre in Toscana, realizzando dieci gol tra tutte le competizioni, ma non riuscendo a salvare la squadra empolese dalla retrocessione in Serie B. Inoltre, Seba ha partecipato anche al Mondiale per Club con la maglia dell’Inter e sotto la nuova gestione di Cristian Chivu. Torneo discreto per lui, dove ha giocato tutte le partite, tra cui due dal primo minuto.