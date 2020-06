Esposito, Atalanta e Fiorentina interessate: dentro Chiesa? – TS

Sebastiano Esposito, secondo quanto riportato da “Tuttosport”, è stato richiesto ufficialmente dall’Atalanta. Anche la Fiorentina è interessata, inserisce Federico Chiesa nella trattativa?

PAZZI PER ESPOSITO – Sebastiano Esposito ha attirato l’attenzione di diversi club, come per esempio l’Atalanta, che crede molto nei giovani. Secondo il quotidiano di Torino, sarebbe arrivata un’offerta ufficiale da Bergamo riguardo l’interesse per il calciatore, di cui si parla da qualche giorno, affondando il colpo e chiedendo l’attaccante. Il calciatore è molto apprezzato dal tecnico Gasperini, e l’Inter potrebbe cederlo con una formula simile a quella di Andrea Pinamonti: quindi cessione definitiva più diritto di recompra a favore. Non solo l’Atalanta però, perché ci sarebbe anche la Fiorentina sulle tracce del giovane gioiello, e per questo motivo potrebbe inserirlo nella trattativa per Federico Chiesa.

Fonte: Tuttosport.