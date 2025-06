Esposito, irrompe una nuova big italiana: ultima parola all’Inter – SI

Le qualità di Pio Esposito non sono passate inosservate, d’altronde ha appena chiuso l’ultimo stagione di Serie B con ben 19 gol all’attivo. Dopo aver salutato la squadra aquilotta, con cui ha mancato la promozione in massima serie nell’emozionante finale contro la Cremonese, ritornerà all’Inter. Spetterà al club nerazzurro decidere il suo da farsi.

PREDESTINATO – Diciannove gol non sono pochi, soprattutto se a segnarli è stato un classe 2005 come Francesco Pio Esposito, e in un campionato molto complicato e difficile come la Serie B. Peraltro, alla sua seconda stagione tra i professionisti. Insomma, il ragazzo di Castellamare ha le stimmate del campione. L’Inter lo sa, ecco perché lo scorso inverno ha prolungato il suo contratto fino al 2030. Da capire, adesso, se il club lo aggregherà in gruppo per il Mondiale per Club (occhio al prossimo allenatore nerazzurro, da capire se sarà Simone Inzaghi o un altro) o se lo lascerà andare in Slovacchia a giocarsi l’Europeo Under 21 con la Nazionale di Carmine Nunziata. Intanto, in Serie A i corteggiatori aumentano.

NUOVA PRETENDENTE – Non solo il Napoli, ma come riferisce Tancredi Palmeri, in collegamento da Piazza Duomo per Sportitalia, anche la Lazio di Maurizio Sarri (nuovo allenatore da pochissime ore) ha messo gli occhi sul ragazzo. L’ultima parolla spetterà ovviamente all’Inter.