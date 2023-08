Esposito, l’Inter può visionarlo da vicino: non lascia la Serie A − TS

Sebastiano Esposito andrà via nuovamente in prestito, ma non in Serie B. L’Inter, questa volta, potrà visionarlo da vicino in una grande piazza

RESTA IN A − Esposito in arrivo all’Hellas Verona. Dopo i prestiti tra Anderlecht e Bari della passata stagione, il giovane centravanti dell’Inter sarà ceduto in prestito al club scaligero. Per lui, dunque, sarà la sua vera prima stagione in un club della massima serie dopo qualche apparizione con la maglia nerazzurra durante il Conte Uno. Presto l’accordo definitivo tra i due club.

Fonte: Tuttosport − Nicolò Schira