Esposito-Inter, fissato un paletto dallo stesso calciatore per andare via – AP

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Esposito durante questa sessione di mercato scoprirà in che squadra continuare la sua crescita. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – attraverso il proprio sito conferma le difficoltà incontrate dall’Inter sul mercato, ma non demorde dall’opzione più chiacchierata

PALETTO DA RISPETTARE – Il futuro di Sebastiano Esposito sarà ancora all’Inter, ma il presente è una stagione in prestito in Serie A. Tra le tante squadre interessate al classe 2002 nerazzurro c’è il Parma, che ha mosso i passi più importanti. Ora bisogna far quadrare i conti in virtù della garanzia che vorrebbe lo stesso Esposito per avere continuità. Prima di accettare la prossima destinazione, l’attaccante 18enne vorrà sentirsi al centro del progetto. E anche l’Inter lo pretende (vedi articolo). A confermarlo è il giornalista Alfredo Pedullà.