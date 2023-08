Esposito saluta l’Inter, accordo trovato con una squadra di Serie B – CdS

Tra i colpi in uscita dell’Inter, va registrato anche quello di Sebastiano Esposito. Simone Inzaghi perde dunque un altro attaccante, con il giocatore che – come riporta il Corriere dello Sport – si accaserà in prestito alla Sampdoria, in Serie B.

ACCORDO – Dopo la trattativa saltata con l’Hellas Verona – che ha puntato su Federico Bonazzoli – Sebastiano Esposito ripartirà dalla Serie B. Un ritorno, dopo l’esperienza dello scorso anno da gennaio in poi al Bari. L’Inter ha infatti trovato l’accordo con la Sampdoria per il prestito, con la trattativa che si concretizzerà a breve. Esposito ritroverà anche il compagno Filip Stankovic, passato da poco ai blucerchiati nella trattativa che ha portato Emil Audero in nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia