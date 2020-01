Esposito, incontro tra Inter e agente per il futuro: nuovo contratto – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra la società dell’Inter e Augusto Carpeggiani, procuratore di Sebastiano Esposito, per discutere il futuro proprio di quest’ultimo. I nerazzurri vorrebbero blindarlo con un super contratto, ma per farlo bisogna attendere i 18 anni del giocatore.

COLLOQUIO PER IL FUTURO – Non solo mercato in entrata e in uscita: in casa Inter si guarda anche a blindare il futuro. E, al momento, per i nerazzurri il futuro si chiama Sebastiano Esposito. Nella giornata di ieri si è presentato in sede Augusto Carpeggiani, procuratore del giovane attaccante, per parlare delle prossime mosse. Fino a fine stagione il giocatore continuerà ad avere il ruolo avuto finora in prima squadra, salvo arrivi di altre punte come potrebbero essere Olivier Giroud o Fernando Llorente. L’attaccante ha scalato le gerarchie, superando anche Matteo Politano nelle scelte di Antonio Conte, trovando anche la prima rete in Serie A con il rigore segnato nel 4-0 al Genoa.

PROPOSTA DI CONTRATTO – In estate (il 2 luglio, per la precisione), quando Esposito compirà 18 anni e potrà ufficialmente firmare un contratto professionistico, a quel punto è pronto un accordo fino al 2025 con cifre ancora da discutere, ma sicuramente superiori agli attuali 100mila euro stagionali che l’attaccante stabiese percepisce.