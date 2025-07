Esposito, il Cagliari in vantaggio! Inter a caccia della cessione – Sky

Sebastiano Esposito ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui due italiani. Il Cagliari in questo momento è in vantaggio per l’attaccante secondo Sky Sport, l’Inter attende per la cessione.

FIDUCIA – Sebastiano Esposito si è consacrato definitivamente in Serie A e lo ha fatto con la maglia dell’Empoli. La retrocessione all’ultima giornata non ha inciso sull’appetibilità del calciatore, che adesso attende solo di conoscere il suo futuro dopo il Mondiale per Club disputato con l’Inter. Cristian Chivu gli ha dato ulteriore fiducia negli Stati Uniti, lo ha utilizzato e quasi ne ricava anche benefici agli ottavi di finale contro il Fluminense. L’attaccante ha servito due volte perfettamente Lautaro Martinez, bloccato solo dalle grandi parate di Fabio.

FUTURO – Secondo Sky Sport il futuro di Sebastiano Esposito non è ancora certo. L’Inter attende la cessione definitiva, ma non vuole venderlo ad un prezzo più basso di ciò che è stato programmato. Il Cagliari è in vantaggio nelle trattative e spinge per il calciatore, che però attende anche altre mosse. Ci sono Fiorentina e Borussia Monchengladbach che hanno fatto sondaggi nelle scorse ore. Il contratto di Esposito è in scadenza nel 2026, solo in questa sessione si può ricavare qualcosa dal suo addio.