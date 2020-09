Esposito ha scelto il suo futuro: ora tocca all’Inter trovare la soluzione – SI

Sebastiano Esposito

Esposito ha pochi dubbi su dove giocare in questa stagione. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – annuncia la decisione presa dal giovane attaccante dell’Inter, che adesso dovrà mettere nero su bianco

SQUADRA SCELTA – Importante novità relativa al futuro dell’attaccante classe 2002 nerazzurro. Sebastiano Esposito ha fatto una scelta in vista dell’inizio della prossima stagione calcifica. Gli piacerebbe molto andare a giocare al Parma, con cui da tempo si parla del suo trasferimento in prestito. L’operazione dovrebbe prevedere un obbligo di presenze (vedi articolo). Questa pista va seguita nei prossimi giorni, quando Inter e Parma troveranno la sicuramente una soluzione per realizzare il desiderio di Esposito. A dare questo aggiornamento è il giornalista Alfredo Pedullà.