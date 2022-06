Esposito fra i rientri da sistemare per l’Inter: la sua volontà – CdS

Esposito è di rientro dal prestito al Basilea, che formalmente scadrà il 30 giugno. L’attaccante però difficilmente rimarrà all’Inter: il Corriere dello Sport fa il punto.

RIENTRO MOMENTANEO – Non ci sarà l’Inter nel futuro di Sebastiano Esposito. La punta classe 2002 è uno dei tanti giocatori che hanno concluso il prestito altrove, ora fa ritorno in nerazzurro ma solo per essere nuovamente ceduto. La sua volontà, informa il Corriere dello Sport, è trovare una sistemazione a titolo definitivo. Niente altro trasferimento temporaneo, quindi, ma una vera e propria cessione. Su Esposito c’è l’Empoli, che ha manifestato interesse anche per Ionut Andrei Radu (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Massimo Splendore, Eleonora Trotta



