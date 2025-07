Esposito verso la Fiorentina, gradimento reciproco: l’incasso dell’Inter

Sebastiano Esposito viaggia verso la Fiorentina. C’è gradimento reciproco e molto presto l’affare potrebbe decollare. L’Inter non può cederlo in prestito, ma solamente a titolo definitivo.

GRADIMENTO – L’Inter lavora sul fronte cessioni e in particolar modo a quella relativa a Sebastiano Esposito, che sembrerebbe il più vicino a lasciare Milano. Il giocatore classe 2002 piace tanto alla Fiorentina. Il gradimento è in realtà reciproco. La Fiorentina, che presto accoglierà Stefano Pioli, lo stima e anche lo stesso attaccante di Castellamare stima tanto il club viola, con cui avrebbe anche la possibilità di giocare il Mondiale per Club. In casa Inter, esiste una sorta di “obbligo”: ossia cedere il ragazzo non in prestito ma solamente a titolo definitivo. Infatti, il suo contratto va in scadenza il 30 giugno 2026 e quindi non ci sono altri modi per venderlo.

Esposito e la Fiorentina: ecco quanto può incassare l’Inter

CIFRE – La Fiorentina e l’Inter stanno lavorando, scrive il Corriere dello Sport, per cedere il ragazzo sui 10 milioni di euro. Esposito, quindi, presto potrebbe accasarsi nuovamente in Toscana. Lo scorso anno ha giocato nell’Empoli, non riuscendo però a centrare la salvezza con la squadra del presidente Corsi. L’attaccante è riuscito comunque a segnare dieci gol tra tutte le competizioni. E pochi giorni fa ha giocato anche al Mondiale per Club con la maglia dell’Inter.