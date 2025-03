Esposito e Fabbian, i piani dell’Inter! E dalla Germania un 2005 – TS

L’Inter controlla due suoi giovani come Pio Esposito e Giovanni Fabbian. E allo stesso tempo, sta monitorando dalla Germania un italiano del 2005.

CONTROLLO – Sarà un’Inter giovane e forte. L’Inter continua il suo piano di ringiovanimento della squadra, che avverrà in maniera molto incisiva a partire dalla sessione estiva del calciomercato di giugno e luglio. Preso già Petar Sucic e seguito anche Samuele Ricci (per cui c’è un derby col Milan), i nerazzurri stanno monitorando anche due giovani su cui ne mantiene ancora il controllo: ossia Francesco Pio Esposito e Giovanni Fabbian. Il primo, attaccante del 2005 e capocannoniere della Serie B con lo Spezia (14 gol), è appunto di proprietà dell’Inter. Il club se lo riprenderà al termine della stagione e poi spetterà a Inzaghi valutarlo. O rimarrà all’Inter oppure andrà in prestito per un anno in una squadra di Serie A, per poi fare ritorno stabilmente in nerazzurro. Quanto a Fabbian, Viale della Liberazione mantiene un diritto di recompra pari a 12 milioni di euro. Il centrocampista potrebbe essere una carta per arrivare o a Santiago Castro o a Sam Beukema.

Non solo Esposito e Fabbian, Inter anche su Mané

NUOVO INTERESSAMENTO – Ma le antenne dell’Inter sono sempre dritte ed ecco si parla anche di un interessamento per Filippo Mané, calciatore italiano del 2005 che gioca in Germania tra le fila del Borussia Dortmund. Il ragazzo di Magenta, girà nel giro della Nazionale azzurra under 20, è cresciuto nella Sampdoria.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini