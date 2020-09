Esposito e la SPAL: “Ci siamo! Nuova avventura con tanto entusiasmo”

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Sebastiano Esposito ha lasciato l’Inter per trasferirsi in prestito alla SPAL in Serie B. L’attaccante classe 2002 ha quindi accolto la sua nuova avventura con un post sul suo account Instagram

NUOVA VITA – «Ci siamo! Inizia una nuova avventura con tanto entusiasmo e voglia di fare». Queste le parole di Sebastiano Esposito sul suo account Instagram per dare il via alla sua avventura con la maglia della SPAL.