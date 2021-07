Esposito e gli altri: quale futuro per l’attacco Inter del Duemila?

Sebastiano Esposito, Eddie Salcedo e Facundo Colidio inizieranno il raduno estivo con l’Inter. Il loro futuro però non è ancora deciso. Ecco gli scenari sui tre attaccanti del ventunesimo secolo.

TORNATI ALLA BASE – Sebastiano Esposito inizierà il ritiro estivo con l’Inter, in attesa di conoscere come si evolverà il suo futuro. E lo stesso si può dire di Eddie Salcedo e Facundo Colidio. Partiamo dalla fine: l’argentino classe 2001 torna in nerazzurro dopo 2 reti in 31 gare al Sint-Truiden, in Belgio. Tuttavia non ha mai nemmeno sfiorato la prima squadra dell’Inter: Simone Inzaghi dovrà conoscerlo quasi da zero, prima di valutare se aggregarlo o meno alla prima squadra.

RITORNO TRA I GRANDI – In bilico è anche il futuro di Esposito, l’unico dei tre ad avere già una minima storia con i “grandi” dell’Inter (1 gol in 15 presenze). Tuttavia l’attaccante classe 2002 ha faticato a ritagliarsi uno spazio in Serie B, sia con la SPAL prima che con il Venezia poi. Sono però molti i club, anche di Serie A, interessati a lui: si staglia così una nuova stagione in prestito (vedi aggiornamenti).

OCCASIONE DEFINITIVA? – Infine Eddie Salcedo, che rientra alla base Inter dopo 4 gol in due stagioni di Serie A col Verona. L’italo-colombiano può essere considerato il più pronto dei tre, ma nelle gerarchie partirebbe indubbiamente dietro ad Andrea Pinamonti, attuale quarta punta nerazzurra. Inzaghi si riserverà di conoscerli e valutarli con calma sin dai primi giorni del ritiro, dopodiché la dirigenza sceglierà come muoversi anche sulla base del suo giudizio. Nulla vieta di pensare a una nuova esperienza in prestito per tutti e tre, che hanno contratti lunghi con l’Inter (il primo in scadenza è Colidio, nel 2023): c’è tutto il tempo per farli crescere senza lasciarseli scappare.