Esposito, i due fratelli richiesti in Serie A: due club chiamano l’Inter − Sky

I fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito richiesti in Serie A. Doppia richiesta da due club per l’Inter, che osserva la situazione.

DOPPIA RICHIESTA – Sia Sebastiano che Francesco Pio Esposito potrebbero lasciare la Serie B. I due fratelli, infatti, sono richiesti in Serie A. L’Inter, come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è stata contatta dal Cagliari per il più giovane dei dei due fratelli. Mentre su Sebastiano, che quest’anno ha giocato in prestito alla Sampdoria, l’Empoli ha contattato l’Inter. Entrambi piacciono molto. Per il più piccolo si tratterebbe della sua prima esperienza in massima serie, dopo aver vissuto l’ultima annata in prestito allo Spezia.