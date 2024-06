Esposito, doppia cessione per l’Inter: via entrambi i fratelli! – Sky

I due fratelli Esposito di proprietà dell’Inter, Francesco Pio e Sebastiano, andranno via a breve. Per loro, di rientro dai prestiti rispettivamente a Spezia e Sampdoria, c’è una cessione in vista.

FUORI ENTRAMBI – Sebastiano Esposito alla Sampdoria, Francesco Pio Esposito allo Spezia. Questi i due prestiti dell’Inter “in famiglia”, in quanto gli attaccanti sono fratelli. Entrambi erano in prestito in Serie B, il primo ha chiuso la stagione uscendo al primo turno dei play-off contro il Palermo mentre il secondo si è salvato all’ultima giornata. Ora tornano in coppia all’Inter, ma solo di passaggio perché è in vista una nuova cessione.

Esposito, doppio salto di categoria: l’Inter li gira in Serie A

CHIUSURA IN COPPIA – I fratelli Esposito saranno in Serie A nella nuova stagione. Gianluca Di Marzio, in chiusura della trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, anticipa come Francesco Pio andrà al Cagliari nei prossimi giorni. Per lui l’ufficialità ci sarà appena sarà definito l’arrivo come allenatore di Davide Nicola. Quest’ultimo proviene dall’Empoli, società alla quale si trasferirà Sebastiano. Come tecnico avrà Roberto D’Aversa, che si sta accordando per essere proprio il successore di Nicola. Nei prossimi giorni la chiusura delle due trattative, così come dei rispettivi allenatori.