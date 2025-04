Esposito dopo il rinnovo con l’Inter: «Il sogno continua!»

Esposito ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2030, a dimostrazione che il club nerazzurro crede tanto nell’attaccante oggi in prestito allo Spezia e protagonista in Serie B. Dopo l’ufficialità, il gioiello nerazzurro ha espresso tutta la sua gioia attraverso una storia pubblicata su Instagram.

ANCORA INSIEME – Francesco Pio Esposito ha scelto poche parole, semplici ma dense di significato, per festeggiare sui social il suo rinnovo con l’Inter fino al 2030: «Il sogno continua». Un messaggio accompagnato da una foto che lo ritrae qualche ano fa, quando indossava la maglia nerazzurra dell’Inter Primavera. Un’immagine che racconta un percorso lungo e costruito con determinazione, fino a diventare oggi una delle promesse più concrete del calcio italiano. L’attaccante classe 2005, attualmente in prestito allo Spezia in Serie B, sta vivendo una stagione da protagonista, con 9 gol in 18 presenze. Una crescita costante che ha convinto la dirigenza interista a blindarlo con un contratto di lunga durata. Il suo attaccamento alla maglia e il legame con il club sono evidenti, e proprio questa sintonia ha portato la società a voler costruire con lui un progetto a lungo termine.

Quale futuro dopo lo Spezia? L’Inter ragiona dopo il rinnovo di Esposito

STRADE PERCORRIBILI – Al termine della stagione con lo Spezia, Esposito farà rientro alla base ad Appiano Gentile. Lì, insieme al club, si valuterà il prossimo passo: restare in prima squadra per ritagliarsi spazio alle spalle dei titolari, oppure partire in prestito in una squadra di medio classifica in Serie A, dove potrà continuare a crescere con regolarità. L’ultima parola spetterà a Simone Inzaghi e alla dirigenza, ma una cosa è certa: l’Inter crede in lui. E Francesco Pio, dal canto suo, è pronto a continuare il suo sogno in nerazzurro. Magari, presto, da protagonista anche a San Siro.